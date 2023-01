GDF announces other ranks promotions for 2022

Last Updated on Sunday, 1 January 2023, 12:33 by Denis Chabrol

GDF ANNOUNCE OTHER RANKS PROMOTIONS FOR 2022

In accordance with Part III Section 16 of the Defence Act 15:01 of 1977, the Chief-of-Staff (Acting) Brigadier Godfrey Bess, MSM, is pleased to announce the promotion of seven hundred and ninety-one (791) Other Ranks of the Guyana Defence Force. Heading the list of promotions is

Acting Warrant Officer Class One Paul Gomes who was confirmed in his rank.

Acting Warrant Officers Wavelyn Allicock, Delroy Gibson and Monique Skeete have also been confirmed in their rank,while five Substantive Staff Sergeants Odell Skeete, Crandston Andrews, Maurees Skeete, Cordel Hector and Sherwin Whinfield are the newest Acting Warrant Officers lass Two.

Below are the remaining list of promoted ranks.

TO SUBSTANTIVE STAFF SERGEANT

Ag SSGT Dwain London

Ag SSGT MarlonLowenfield

Ag SSGT Kwame Reid

Ag SSGT Dailon Benjamin

Ag SSGT Randy Pilgrim

Ag SSGT Brian Wishart

Ag SSGT Montel Gilead

Ag SSGT Omoley Ayling

Ag SSGT Kevin Adams

Ag SSGT Michael Holder

Ag SSGT GregoryDolphin

Ag SSGT Aubrey Steede

Ag SSGT Clive Etwaria

Ag SSGT Antoinette LewisOsborne

Ag SSGT Calvin Downer

Ag SSGT JancyahCummings

Ag SSGT Sinclair Bowen

Ag SSGT Dominic Percival

Ag SSGT Kelvin Mc Calman

Ag SSGT Joel Archer

Ag SSGT Dallas King-Bowen

Ag SSGT Samuel Leitch

Ag SSGT Corneilus Messiah

ACTING STAFF SERGEANT / TO SUBSTANTIVE STAFF SERGEANT

Sub SGT Kerwin Otto

Sub SGT Ian Gibbons

Sub SGT Slade Williams

Sub SGT Guy Nash

TO ACTING STAFF SERGEANT

Sub SGT Dewayne Stephen

Sub SGT Dork Pompey

Sub SGT Winston Haywood

Sub SGT Oslen Quamina

Sub SGT Kevon Smith

Sub SGT Runnel Gordon

Sub SGT Mackelia Armstrong

Sub SGT Denzil Primo

Sub SGT Stephen Roberts

Sub SGT Quacy Henderson

Sub SGT Kessa Massiah

Sub SGT Shannon Ross-Cox

Sub SGT Shameka Devonish

Sub SGT Cameta Trotman-Watson

Sub SGT Jason Liverpool

Sub SGT Kelon Montrose

SUBSTANTIVE SERGEANT / TO ACTING STAFF SERGEANT

Ag SGT Delroy Cumberbatch

TO SUBSTANTIVE SERGEANT

Ag SGT Ryan Marcus

Ag SGT Marvin Morris

Ag SGT RyanSoloman

Ag SGT Amsel Allen

Ag SGT Devon Davis

Ag SGT Cargill Young

Ag SGT Joseph Rahaman

Ag Sharmaine David

Ag SGT Desia Matthews

Ag SGT Mark Persaud

Ag SGT Kevon Leitch

Ag SGT Sheneisa Gordon

Ag SGT David Watson

Ag SGT Lowell Mc Phoy

Ag SGT AshantiCarrington

Ag SGT Rock Watson

Ag SGT Shonette Mc Farlene

Ag SGT Ayana Melville

Ag SGT Nicholas Richards

Ag SGT Mark Nedd

Ag SGT Isaiah Brijadder

Ag SGT Tyshon Bentinck

Ag SGT Ogera Rose

Ag SGT Dwayne Angel

Ag SGT Tyron Peters

Ag SGT Adrian Bagot

ACTING SERGEANT / TO SUBSTANTIVE SERGEANT

Sub CPL Fayann Taylor

Sub CPL Noel Culpeper

Sub CPL Edwin Clarke

Sub CPL Lloyd Coxall

Sub CPL Latoya Ceaser

TO ACTING SERGEANT

Sub CPL Patrick Bristol

Sub CPL Denosi Stewart

Sub CPL Kevon Davis

Sub CPL Irma Adrian

Sub CPL Marlyn Peters

Sub CPL Avery Fraser

Sub CPL Dason Ryan

Sub CPL Richard Faikall

Sub CPL Colwin Lopes

Sub CPL Shandell Browne

Sub CPL Melvin Watts

Sub CPL Kevin Ramsay

Sub CPL Percival Sumner

Sub CPL Andray Carmichael

Sub CPL Colwick Ward

Sub CPL Jamal Williams

Sub CPL TerrenceBradshaw

Sub CPL Oakeley McDonald

Sub CPL Victor Low

Sub CPL IvanSingh

Sub CPL Simon Johnson

Sub CPL Eunice Henry

Sub CPL Jemol Evans

Sub CPL Mark Stanley

Sub CPL Harold Cummings

Sub CPL Teusimar Peters

Sub CPL Sean Bollers

Sub CPL Dennis Allen

Sub CPL Nigel Braithwaite

Sub CPL Noel Dunn

Sub CPL Laquan Welch

Sub CPL Osafo Jones

Sub CPL Terrence Stewart

Sub CPL Osafo Ragubeer

Sub CPL Jarel Shepherd

Sub CPL Rondel Wilson

Sub CPL Tewayne Young

Sub CPL Tenisha Dorway

Sub CPL Quincy Craig

Sub CPL Akeem Houston

Sub CPL Atricia Holligan

Sub CPL Daniel Murray

Sub CPL Lindon Simon

Sub CPL Joel Cort

Sub CPL Nyron Ross

Sub CPL Keron Quintyn

Sub CPL Wendel Henry

Sub CPL Milton Isaacs

Sub CPL Clinton Carbon

Sub CPL Denis Fung

Sub CPL PhillipBenjamin

Sub CPL Jamal Cambridge

Sub CPL Frankie Spellen

Sub CPL Theon London

Sub CPL Keon Cort

Sub CPL Shimeik Romain

Sub CPL Trevon Jeffers

Sub CPL Alicia Jack

Sub CPL Kennard Simon

Sub CPL Odessa Romeo

Sub CPL Kelsey Layne

Sub CPL Jamal Wilson

TO SUBSTANTIVE CORPORAL

Ag CPL Dwayne Samuels

Ag CPL SamuelLowenfield

Ag CPL Kamal Klass

Ag CPL Devon Jacobs

Ag CPL Jamal Sutton

Ag CPL RaphaelFraser

Ag CPL Kevin Roberts

Ag CPL Mark Bernard

Ag CPL JuilunChristian

Ag CPL Julious Bobb

Ag CPL Brandon Stephen

Ag CPL Pierre Chandro

Ag CPL Michael Thompson

Ag CPL Gavin Joseph

Ag CPL Jermaine Adams

Ag CPL Roy George

Ag CPL Jamal Allman

Ag CPL Jemar Foster

Ag CPL Larry Richmond

Ag CPL Leshawn Jocintho

Ag CPL David Sanford

Ag CPL Raymond Smith

Ag CPL Trevlon Stuart

Ag CPL Cleveland Bacchus

Ag CPL Coen Bobb

Ag CPL Marvin Hopkinson

Ag CPL Julius Thomas

Ag CPL RayonWilliams

Ag CPL Leroy Cozier

Ag CPL Akeem Hoppy

Ag CPL Kemo Hope

Ag CPL Nikel Cornelius

Ag CPL Keion Williams

Ag CPL Roleux Chester

Ag CPL Colin Harris

Ag CPL SherwynAnderson

Ag CPL Bert Simpson

Ag CPL Shemar George

Ag CPL DuruvinHemerding

Ag CPL Royen Shultz

Ag CPL Ashwell Skeete

Ag CPL TimothyDowner

Ag CPL ShaquilleSmartt

Ag CPL Montell Fraser

Ag CPL James John

Ag CPL Acuita Welcome

Ag CPL Devon Hamer

Ag CPL Kelvin Hinds

Ag CPL Tiffany Pilgrim

Ag CPL Jason Trotman

Ag CPL Quason Bobb

Ag CPL Jamal Crawford

Ag CPL Natasha La Rose

Ag CPL Toshawnna Dorris

Ag CPL James Alexander

Ag CPL Nolan Portsmouth

Ag CPL Yannick Williams

Ag CPL Chris Cummings

Ag CPL Ryian Wilson

Ag CPL Anand Budhram

Ag CPL Stefan Armstrong

Ag CPL Dwayne Daniels

Ag CPL Marvin Robertson

Ag CPL Jushaine Ferrier

Ag CPL Kevin Austin

Ag CPL Paul Thomas

Ag CPL John George

Ag CPL Linden Davidson

Ag CPL Jermaine Holder

Ag CPL Christopher King

Ag CPL Ronald Lilley

Ag CPL Akeem Roberts

Ag CPL Sorren Fernandes

Ag CPL Anil Chaitraj

Ag CPL Jerrial Alert

Ag CPL Travis Gibson

Ag CPL Nicholas Phillips

Ag CPL Lurex Stewart

Ag CPL Aniqah Powley

Ag CPL Melissa Mitchell

Ag CPL Tony Gillis

Ag CPL Emerson Farley

Ag CPL Ajani Collins

Ag CPL Navindra Somwaru

Ag CPL Francis Mc Pherson

Ag CPL Shawna Park

Ag CPL Carl Tudor

ACTING CORPORAL / TO SUBSTANTIVE CORPORAL

Sub LCPL Eon Marks

Sub LCPL Avery Corbin

Sub LCPL Marissa Gilkes

Sub LCPL Ryan Nicholas

Sub LCPL Randy Deputron

Sub LCPL Travis Richmond

TO ACTING CORPORAL

Sub LCPL Moris James

Sub LCPL Delron Mc Lennon

Sub LCPL Clive Mollyneaux

Sub LCPL Kevon Goodman

Sub LCPL Linden Gilbert

Sub LCPL Keon Garraway

Sub LCPL Jamal Campbell

Sub LCPL Glen Morsen

Sub LCPL Shemar Alim

Sub LCPL Devon Torrington

Sub LCPL Eugenia Thomas

Sub LCPL Rydell Bourne

Sub LCPL Devon Collins

Sub LCPL Runako Bess

Sub LCPL Kevin Smith

Sub LCPL Shadeed Griffith

Sub LCPL Leroy Thom

Sub LCPL Calvin Burnett

Sub LCPL Delroy Fordyce

Sub LCPL Keon Blount

Sub LCPL Rondel Hackett

Sub LCPL Andrew Valentine

Sub LCPL Kevin Jordan

Sub LCPL Akida Scott

Sub LCPL Collis Burnett

Sub LCPL Andre Grant

Sub LCPL SherwinAnderson

Sub LCPL Branley Griffith

Sub LCPL Kemron Whyte

Sub LCPL Rawle Roberts

Sub LCPL Travis Bascom

Sub LCPL Ruel Thornton

Sub LCPL Dwight Mc Allister

Sub LCPL Martin Mitchell

Sub LCPL Curtis Simon

Sub LCPL Michal Garnett

Sub LCPL AndelDouglas

Sub LCPL Akeem Harry

Sub LCPL John Simon

Sub LCPL Keith Haynes

Sub LCPL Gordon Green

Sub LCPL Shaquille Dey

Sub LCPL Jamal Stuart

Sub LCPL Orie De Abreu

Sub LCPL Hashiff France

Sub LCPL KenroyAdams

Sub LCPL Mickel Evans

Sub LCPL Roy Magloire

Sub LCPL Shaquelle Phillips

Sub LCPL Colin Hinds

Sub LCPL Jason McDonald

Sub LCPL Jahmol Garnett

Sub LCPL Romel Mc Beam

Sub LCPL Marlon Marks

Sub LCPL Shawn Edinboro

Sub LCPL Akeme Miller

Sub LCPL Hilton Gilbert

Sub LCPL Jason Thomas

Sub LCPL Michael Simmons

Sub LCPL Junior Lutchman

Sub LCPL Noel Fraser

Sub LCPL Ray Lowenfield

Sub LCPL Samuel Downer

Sub LCPL Quacy Douglas

Sub LCPL Jamal Austin

Sub LCPL Kenneth Richards

Sub LCPL Peter Dey

Sub LCPL Kester Charles

Sub LCPL Julian Richardson

Sub LCPL Shemar Isaacs

Sub LCPL Ebert Bowman

Sub LCPL Leyland Charles

Sub LCPL David Mc Donald

Sub LCPL Ian Davis

Sub LCPL DarrenRichmond

Sub LCPL Julius Bourne

Sub LCPL Jody Jarvis

Sub LCPL Kriston Kingston

Sub LCPL JoushanJohashen

Sub LCPL Delroy Thomas

Sub LCPL Travin July

Sub LCPL Don St Hill

Sub LCPL Jermain Jones

Sub LCPL Ken Peters

Sub LCPL Yannick Blair

Sub LCPL Mark Bradford

Sub LCPL Shirmon Whinfield

Sub LCPL Teon Wright

Sub LCPL Brian Samuels

Sub LCPL Thomas Carmichael

Sub LCPL Roger Ferrier

Sub LCPL Wayne Bobb

Sub LCPL Euci Prince

Sub LCPL KevinAdams

Sub LCPL Donald Matheson

Sub LCPL Mikhail Nelson

Sub LCPL Filen Crandon

Sub LCPL GarnettBrittlebank

Sub LCPL Kevin Gittens

Sub LCPL Joshua Khan

Sub LCPL DennisPompey

Sub LCPL Niome Ellis

Sub LCPL Julian Richardson

Sub LCPL Ebert Bowman

Sub LCPL Shamar Garraway

Sub LCPL Rolex Sam

Sub LCPL Sherwyn Lewis

Sub LCPL Amos Ramsay

Sub LCPL Joshua Jones

Sub LCPL Eusebeo Aaron

Sub LCPL Quacey Mc Pherson

Sub LCPL Elroy Sookram

Sub LCPL Seretse Karma

Sub LCPL Blaze Thompson

Sub LCPL Jamal Benn

Sub LCPL Aubrey Headley

Sub LCPL Andrew Wray

Sub LCPL Delon Adams

Sub LCPL Maria Sutherland

Sub LCPL Sharaf Motayne

Sub LCPL Sheena Waithe

Sub LCPL Teniesah Cort

Sub LCPL Edem Roseval

Sub LCPL Teo Lindey

Sub LCPL Ackiem Fraser

Sub LCPL Denzel Sampson

Sub LCPL Vaden Chester

Sub LCPL Kevin Robertson

Sub LCPL Ron Mars

Sub LCPL Keiron Cort

Sub LCPL Delroy Thomas

Sub LCPL Ricardo King

Sub LCPL Seon Murray

Sub LCPL Nicklos Peters

Sub LCPL Delon Adams

Sub LCPL Roydel Castilia

Sub LCPL Lloyd Liverpool

Sub LCPL Dominic Barker

Sub LCPL Jamal Agard

Sub LCPL Colin Bacchus

Sub LCPL Keshawn Allen

Sub LCPL Rorry Daniels

Sub LCPL Deniel Younge

Sub LCPL JoshuaRawlins

Sub LCPL Osmond Adams

Sub LCPL Raphael Gouveia

Sub LCPL Dorwyn Anderson

Sub LCPL Howard Smith

Sub LCPL Joshua Forrester

SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL / TO ACTING CORPORAL

Ag LCPL Carison Saul

Ag LCPL Keith Smith

Ag LCPL Lester Jackson

TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

Ag LCPL Dominic Daziel

Ag LCPL Denzil Prince

Ag LCPL Joel Lambert

Ag LCPL TarrickHarris

Ag LCPL Odell Sam

Ag LCPL Roydel Rohlehr

Ag LCPL Dwayne Mc Donald

Ag LCPL Thorne Arthur

Ag LCPL Richard George

Ag LCPL Shaquille Britton

Ag LCPL Joshua Lewis

Ag LCPL Savitri Paticio

Ag LCPL Sifuni Henry

Ag LCPL KenroySamuels

Ag LCPL Akeem David

Ag LCPL Kerwin Noel

Ag LCPL TevinAzore

Ag LCPL Sheldon Isaacs

Ag LCPL Hosea Glen

Ag LCPL Daniel Garnett

Ag LCPL Mark Benn

Ag LCPL Mark Trotman

Ag LCPL Keon Chester

Ag LCPL Ranaldo Gobin

Ag LCPL Akeem Washington

Ag LCPL Odwin Wilson

Ag LCPL JamaicyCharles

Ag LCPL StefanCampbell

Ag LCPL Winston King

Ag LCPL Edward Pereira

Ag LCPL Travis Clarke

Ag LCPL Cleveland Daniels

Ag LCPL Leroy Martin

Ag LCPL Dwight Vantull

Ag LCPL Christopher Jordon

Ag LCPL Abraham Fraser

Ag LCPL Shavanna Patterson

Ag LCPL Travis Cumberbatch

Ag LCPL Otis Bowen

Ag LCPL Adrian Glasgow

Ag LCPL Jared Alleyne

Ag LCPL Sherwin Yansen

Ag LCPL JosephKingston

Ag LCPL Alton Winter

Ag LCPL Quacy Abrams

Ag LCPL Neil Simon

Ag LCPL Sherwin Edwards

Ag LCPL Lezan Lewis

Ag LCPL Shiana Lewis

Ag LCPL Tony Henry

Ag LCPL Keron Duesbury

Ag LCPL Edmond Jagroop

Ag LCPL KhendraSamuels

Ag LCPL Akeem Jordan

Ag LCPL Keen Lucas

Ag LCPL Terrence Gentle

Ag LCPL Elijah Alexander

Ag LCPL Akeem Johnson

Ag LCPL Moses Simon

Ag LCPL Rondell Assanah

Ag LCPL Melroy Mc Pherson

Ag LCPL Courtney Lewis

Ag LCPL Kejana Punch

Ag LCPL Isaiah Wilson

Ag LCPL Curtis Cort

Ag LCPL Delon David

Ag LCPL Keith Danns

Ag LCPL Alwin Livan

Ag LCPL Jamal Omawali

Ag LCPL Ashton Morrison

Ag LCPL Julian Success

Ag LCPL Timar Forester

Ag LCPL Rockoyia Holder

Ag LCPL Queen Edwards

Ag LCPL Omalie Fraser

Ag LCPL Tevon Daymon

Ag LCPL Akeem Easton

Ag LCPL Travis Coates

Ag LCPL Lionel Welcome

Ag LCPL Karwin Kiernon

Ag LCPL Akeem Toby

Ag LCPL Leon Semple

Ag LCPL Akil Wilke

Ag LCPL Ormond Alleyne

Ag LCPL Patrick Thomas

Ag LCPL Ceon Britton

Ag LCPL Trevon Thomas

Ag LCPL O’Neal Slowe

Ag LCPL Wesley Lyght

Ag LCPL Rollin Brummell

Ag LCPL KenzelCantzlaar

Ag LCPL Mark Stanton

Ag LCPL Kofi Philadelphia

Ag LCPL MichaelHendricks

Ag LCPL Denzel Logan

Ag LCPL Eversley Rodriques

Ag LCPL Jamal Hurley

Ag LCPL Jasmine Reece

Ag LCPL Rafal Robertson

Ag LCPL Lindie Maison

Ag LCPL Osapha Mc Donald

Ag LCPL Shamar Francis

Ag LCPL Kishawn David

Ag LCPL Shaquille Horatio

Ag LCPL RoshannaFitzpatrick

Ag LCPL Paul Cato

Ag LCPL Elia Grant

Ag LCPL Nicholas Denny

Ag LCPL Terah Paticio

Ag LCPL Tyrell Adams

Ag LCPL Anthony De Jonge

Ag LCPL Shaquille Adams

Ag LCPL Shamar Vyphuis

Ag LCPL Kenroy Douglas

Ag LCPL Stefion Reece

Ag LCPL Daniel Ifill

Ag LCPL Darrell Abrams

Ag LCPL Khrisanne Christian

ACTING LANCE CORPORAL / TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

PTE Markember Pierre

PTE Tavon Cort

PTE Michelle Cambridge

TO ACTING LANCE CORPORAL

PTE Seuchan Mahadeo

PTE Ovitta Johnson

PTE Eze Baird

PTE Keith Prescott

PTE Irwin Angel

PTE N’Komo Reece

PTE Jose Angel

PTE Dellon Bobb

PTE Orlando Lowenfield

PTE Keron Vossey

PTE Marvin Pindar

PTE Towalda Richmond

PTE Leon Charles

PTE Ron Clemenson

PTE Charles Pereira

PTE Brian De Nobrega

PTE Godfrey Marshall

PTE Donovan Trotman

PTE Marlon Fraser

PTE Keron Edwards

PTE Tiffanie Andrews

PTE Simone Fernandes

PTE Sherryann Suesahai

PTE Glenroy Berkshire

PTE Andrew Wills

PTE Shaquille Hunte

PTE Shamar Alleyne

PTE Delmar London

PTE Tireke Fernandes

PTE Marcus Griffith

PTE Jamaine Elexey

PTE Ralph Simeron

PTE Kahdon Archibald

PTE Dexroy Sullivan

PTE Deandre Coppin

PTE Oniel Levans

PTE Deon Park

PTE Curtis Young

PTE Leon Semple

PTE Nathisa Witter

PTE Keshona Russell

PTE Kellon Robertson

PTE Melroy Bristol

PTE Orwin Bishop

PTE Carl Critchlow

PTE Dexter Williams

PTE Jamal Allicock

PTE Leroy Demonick

PTE Michael Seymour

PTE Clifton Johnney

PTE Corwin Park

PTE Deon Mc Dowell

PTE Terron Grenville

PTE Alex Ceres

PTE Massimo Rodrigues

PTE Trayon Brush

PTE FitzroyThomas

PTE Shemroy David

PTE Leroy Macey

PTE Alwyn English

PTE Ray Reddock

PTE Symon Sears

PTE Marquwan Browne

PTE Daniel Charles

PTE Malvin Burnett

PTE Demetri Mc Farlance

PTE Shellon Samaroo

PTE Marcus Nicholson

PTE Paul Carmichael

PTE Trishana Robin

PTE Jemel Brisport

PTE Lourdeth Hodge

PTE Angellica Samuels

PTE Kelly Somra

PTE Akelia Mc Lennan

PTE Cordell Charles

PTE Milton Daly

PTE Dequan Johnson

TO SUBSTANTIVE SENIOR PETTY OFFICER

Ag SPO SeonPhillips

Ag SPO RosamundAlfred

Ag SPO Valeo Griffith

Ag SPO Acquaba Semple

Ag SPO Letrisha Sutherland

TO ACTING SENIOR PETTY OFFICER

Sub PO Vonetta Sam

Sub PO Winston Sutherland

Sub PO Carl Wilson

SUBSTANTIVE PETTY OFFICER

Ag PO Mark Rover

Ag PO Michael Harlequin

ACTING PETTY OFFICER / TO SUBSTANTIVE PETTY OFFICER

Sub LR Abiola Plass Sub

LR Leon Benjamin

BELOW ARE THE LIST OF PROMOTED COAST GUARD OTHER RANKS

SUBSTANTIVE LEADING RATING /ACTING PETTY OFFICER / TO SUBSTANTIVE PETTY OFFICER

Ag LR Lloyd Weatherspoon

TO ACTING PETTY OFFICER

Sub LR Althea Clarke

Sub LR Clement Joe

Sub LR Tamika Vancooten

Sub LR Jamal Darrell

Sub LR Akeem Phyll

SUBSTANTIVE LEADING RATING

Ag LR Kwasi Johnson

Ag LR Nicholas Belgrave

Ag LR Dane James

Ag LR Adrian Cadogan

Ag LR Denzil Jarvis

Ag Delroy Hinds

ACTING LEADING RATING / TO SUBSTANTIVE LEADING RATING

Sub AR Rudolph Doobay

TO ACTING LEADING RATING

Sub AR Mervin Rawlins

Sub AR Aliesha Moseley

Sub AR Johnington Price

Sub AR Robert Harvey

Sub AR Keron Douglas

Sub AR Tiffon Douglas

Sub AR Onerby Whoseley

TO ACTING LEADING RATING

Sub AR Armond Smith

Sub AR Ryan Reid

Sub AR Osbert Benjamin

Sub AR Deron Wallerson

Sub AR Keyoma Baptiste

Sub AR Damane Hope

Sub AR Ryian Shepherd

Sub AR Nikita Joseph

Sub AR Myron Joseph

Sub AR Shaka Callender

Sub AR Wilbert James

Sub AR Thyran Jacobs

Sub AR John Cameron

Sub AR Lindon Walcott

Sub AR Nigel Mc Allister

Sub AR Joylet Sampson

Sub AR Onika Paul

Sub AR Jaston Vossey

Sub AR Luke Dindial

Sub AR Jahai Massiah

Sub AR Andrew Dodson-Wray

TO SUBSTANTIVE ABLE RATING

Ag AR Nikena Prince

Ag AR Anthony Lustal

Ag AR Tiffany Simon

Ag AR Shaquilla Sharpe

Ag AR Latoya Perreira

Ag AR Troy Moore

TO ACTING ABLE RATING

OR Latifah Mangal

BELOW ARE THE PROMOTED RESERVE OTHER RANKS

ACTING WARRANT OFFICER CLASS ONE / TO SUBSTANTIVE WARRANT OFFICER CLASS ONE

Sub WO2 Gerald Gilbert

ACTING STAFF SERGEANT / TO SUBSTANTIVE STAFF SERGEANT

Sub SGT Vanessa Peters

Sub SGT Taneka Caldeira

ACTING SERGEANT / SUBSTANTIVE SERGEANT / ACTING STAFF SERGEANT / TO SUBSTANTIVE STAFF SERGEANT

Sub CPL Quasi Adams

Sub CPL Notoya Barth

PRIVATE/ ACTING LANCE CORPORAL / SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL /ACTING CORPORAL / SUBSTANTIVE CORPORAL /ACTING SERGEANT / SUBSTANTIVE SERGEANT / ACTING STAFF SERGEANT / TO SUBSTANTIVE STAFF SERGEANT

RCT Julian Edmonds

RCT Ruth Sanmoogan

TO ACTING STAFF SERGEANT

Sub SGT Allison Abrams

Sub SGT Andra Richards

Sub SGT Vincent Lynch

ACTING SERGEANT / TO SUBSTANTIVE SERGEANT

Sub CPL Sheldon Frank

Sub CPL Daniel Sadafal

Sub CPL Aaron Joseph

Sub CPL Melissa Durant

Sub CPL Monica Marks

Sub CPL Otasha Wilson

Sub CPL Ackema Alinda Thomas

Sub CPL Dillon Scipio

Sub CPL Kemnise Cumberbatch

TO ACTING SERGEANT

Sub CPL Cleo Thorne

Sub CPL Dexter Blackman

Sub CPL Malcolm Milling

Sub CPL Glendon Boodhoo

Sub CPL Michael Mc Curdy

SUBSTANTIVE CORPORAL / TO ACTING SERGEANT

Ag CPL Orson Duke

Ag CPL Nathifa Spellen

ACTING CORPORAL / TO SUBSTANTIVE CORPORAL

Sub LCPL Keane Bobb

Sub LCPL Simone Bruce

Sub LCPL Richard Elliot

SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL / ACTING CORPORAL /SUBSTANTIVE CORPORAL

Ag LCPL Denesia Seecharran

ACTING LANCE CORPORAL / SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL / ACTING CORPORAL / TO SUBSTANTIVE CORPORAL

PTE Timothy Sealey

PTE Selena Persaud

PRIVATE / ACTING LANCE CORPORAL / SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL / ACTING CORPORAL / TO SUBSTANTIVE

CORPORAL

RCT Ewin Enmore

TO ACTING CORPORAL

Sub LCPL Ronay Blair-Bernard

Sub LCPL Nicholas Alleyne

Sub LCPL Jarimaine Gibson

Sub LCPL Saudahah Gravesande

Sub LCPL Shonette Grant

Sub LCPL Tiffanie Edwards

SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL / TO ACTING CORPORAL

Ag LCPL Elston David

Ag LCPL Devon Christie

ACTING LANCE CORPORAL / SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL /

TO ACTING CORPORAL

PTE Natasha Blair

PTE Joylyn Cole

PTE Sybil Agard

PTE Devaun Barrington

PTE Alejandra Viera

PTE Colin Hurley

PTE Christene Bourne

PTE Malinni Jordan

PTE Leslyn Semple

PRIVATE / ACTING LANCE CORPORAL / SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL / ACTING CORPORAL

RCT Delon Lake

TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

Ag LCPL Malcolm Webb

Ag LCPL Whanita Plowell

Ag LCPL Wanda Robertson

Ag LCPL Tadia Rogers

ACTING LANCE CORPORAL / TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

PTE Latoya Alexander

PTE Rhonda Ogle

PTE Tanisha Gordon

PTE Trimaine Williams

PTE Nikesha Burnett

ACTING LANCE CORPORAL / TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

PTE Donna Raghunandan

PTE Michal Alphonso

PTE Ameka Eastman

PTE Marton Nightingale

PTE Loushon Rose

PTE Abumchi Opara

PTE Ansel Rodney

PTE Abigail Watts

PTE Dakicia Rahaman

PRIVATE / ACTING LANCE CORPORAL / TO SUBSTANTIVE LANCE CORPORAL

RCT Kenita Mahaica

RCT Daniel Scott

RCT Colin Nelson

RCT Anthony Benfield

RCT Kelsey Benjamin

RCT Shevon Peters

RCT Jemiecia Scott

RCT Latoya Barry

ACTING LANCE CORPORAL

PTE Lawerence Joseph

PTE Leroy Morgow

PTE Grace Beharry

PTE Kelleca Stoby

PTE Julian Joseph

PTE Ophellia Charles

PTE Ashika Livan

PTE Sasha Grimes

PTE Huntley Halls

PTE Jacquline Fredricks

PTE Tonya Rawlins

PTE Chris Macey

PTE Kerann Smith

PTE Jewel James

PTE Ronesha Vickerie

PTE Mercede Richmond

PTE Kevin Livan

PTE Earnestine Bell

PTE Neshanna Maikoo

PTE Nanda Newton

PTE Tereseta Anthony

PTE Sheallisa Frank

PTE Althea Griffith

PTE Indranie Allen

PTE Ernest Roberts

PTE Shenaya Benn

PTE Subrina Roberts

PTE Ryan Atkinson

PTE Jenny Davis

PTE Travis Washington

PTE Claramay Lewis

PRIVATE / TO ACTING LANCE CORPORAL

RCT Jeremy Garrett

RCT Olvis Mitchell

RCT Lashawn Fraser

RCT Carrol Samuels

PRIVATE / TO ACTING LANCE CORPORAL

RCT Loneil Mark

RCT Deancae Welch

RCT Mellon Lowenfield

TO PRIVATE

RCT Ashantie Smith

RCT Bertlyn Rodney Hawker

RCT Althea Solomon

RCT Jeniva Kirton

RCT Melissa Pilgrim

RCT Lashawana Newton

RCT Denzil Wilson

RCT Isaac Smith

RCT Delon Williams

RCT Ashana Stephen

RCT Sheronda Hamilton

RCT Nathon Smith

RCT Michael Halley

RCT Faith Griffith

RCT Wanita Jardine

RCT Loraine Joseph

RCT Ashanti King

RCT Emily Mallay

RCT Clayon Patterson

RCT Claudette Kemfume

RCT Celita Malcolm

RCT Kye Brasche

RCT Gabriel Alexander

RCT Tinesha Edwards

RCT Lisa David

RCT Dawndra King

The Chief-of-Staff, Officers and Ranks congratulate all the troops who have been promoted.