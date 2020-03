Updated: Aruba Airlines gets approval to collect stranded Cubans in Guyana / Actualizado: Aruba Airlines obtiene aprobación para recoger cubanos varados en Guyana

Vea a continuación el informe de noticias traducidas de Google Translate servicio.

The more than 200 mostly Cuban shoppers, who are stranded in Guyana due to the closure of this country’s two international airports, are expected to leave on emergency flights being facilitated by Guyanese authorities, the Cuban Embassy said Thursday night.

Cuban Ambassador to Guyana, Narciso Reinaldo Armador Soeorro told reporters that Aruba Airlines would dispatch a plane to leave Friday night at 8 o’clock and another on Saturday.

He advised the stranded Cubans to contact Aruba Airlines.

Director-General of the Guyana Civil Aviation Authority, Retired Lt. Col. Egbert Field confirmed that the Aruba Airlines flights will arrive empty and the crew will remain on board and the passengers would be allowed to depart. “This is just to relieve the Cubans. We have asked them to conduct a flight to take out the passengers. They (the planes) will come empty and the passengers will leave on the outbound flights,” he told News-Talk Radio Guyana 103.1 FM/Demerara Waves Online News.

The Cuban Ambassador assures the nationals that efforts were being made to alleviate their distress as a result of the restricted operations of the Cheddi Jagan International Airport and the Eugene F. Correia ‘Ogle’ International Airport from March 18 to 31, 2020 to stem the spread of the coronavirus. “We are working to find a solution to try to help the persons who are stranded here,” the Cuban envoy said. “We are very sorry for the situation but it’s a situation that is a worldwide problem,” he added.

He recommended that the Cubans contact the embassy in High Street, Kingston, Georgetown, if they need assistance. “The door of the embassy is open for all Cubans who need to communicate with the embassy and the embassy will inform everyone,” he said. “The embassy is making all efforts with the Guyanese authority, with a group of business friends from Cuba, some of the owners of the hostels that the Cubans own.

Earlier Thursday, several Cubans flocked outside the Cuban embassy, seeking help with accommodation and other necessities.

Aruba Airlines is unable to provide any flights to Guyana since the airports are on lockdown from international and domestic flights. The Cubans were unable to return to Cuba after the government ordered Guyana’s airports closed from March 18 to 31, 2020.

Proprietor of Hotel Guyana International Sonet Balua and one of the stranded passengers visited the Cuban embassy in Guyana to seek help with accommodation.

Balua says he is hoping that an arrangement can be worked out between the Cuban Embassy and the Government of Guyana to help the stranded nationals. “So right now, they don’t have money. All of the money, they had shopped and paid rent. All their monies are finished up. Right now they don’t have any money to pay rent, buy food or transportation. I have a hotel but I can’t afford fourteen days,” he told News-Talk Radio Guyana 103.1 FM/Demerara Waves Online News.

The Cubans come mainly to shop large quantities of clothing, electrical and electronic products from Chinese stores to take back to Cuba to sell. The spin-off in the local economy is in airport ground handling, taxis, hotels and eateries.

_______________________________________________________________

Se espera que los más de 200 compradores en su mayoría cubanos, que están varados en Guyana debido al cierre de los dos aeropuertos internacionales de este país, salgan en vuelos de emergencia facilitados por las autoridades guyanesas, dijo la Embajada de Cuba el jueves por la noche.

El embajador cubano en Guyana, Narciso Reinaldo Armador Soeorro, dijo a los periodistas que Aruba Airlines enviaría un avión para partir el viernes por la noche a las 8 en punto y otro el sábado.

Aconsejó a los cubanos varados que contactaran a Aruba Airlines.

El Director General de la Autoridad de Aviación Civil de Guyana, el teniente coronel retirado Egbert Field, confirmó que los vuelos de Aruba Airlines llegarán vacíos y que la tripulación permanecerá a bordo y que los pasajeros podrán partir. “Esto es solo para aliviar a los cubanos. Les hemos pedido que realicen un vuelo para sacar a los pasajeros. Ellos (los aviones) vendrán vacíos y los pasajeros partirán en los vuelos de salida”, dijo a News-Talk Radio Guyana 103.1 FM / Demerara Waves Noticias en línea.

El embajador cubano asegura a los nacionales que se hicieron esfuerzos para aliviar su angustia como resultado de las operaciones restringidas del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan y el Aeropuerto Internacional Eugene F. Correia ‘Ogle’ del 18 al 31 de marzo de 2020 para detener la propagación. del coronavirus. “Estamos trabajando para encontrar una solución para tratar de ayudar a las personas que están varadas aquí”, dijo el enviado cubano. “Lamentamos mucho la situación, pero es una situación que es un problema mundial”, agregó.

Recomendó que los cubanos contacten a la embajada en High Street, Kingston, Georgetown, si necesitan ayuda. “La puerta de la embajada está abierta para todos los cubanos que necesiten comunicarse con la embajada y la embajada informará a todos”, dijo. “La embajada está haciendo todos los esfuerzos con la autoridad de Guyana, con un grupo de amigos de negocios de Cuba, algunos de los propietarios de los albergues que poseen los cubanos.

El jueves temprano, varios cubanos acudieron a la embajada cubana en busca de ayuda con alojamiento y otras necesidades.

Aruba Airlines no puede proporcionar ningún vuelo a Guyana ya que los aeropuertos están bloqueados por vuelos internacionales y nacionales. Los cubanos no pudieron regresar a Cuba después de que el gobierno ordenó el cierre de los aeropuertos de Guyana del 18 al 31 de marzo de 2020.

El propietario del Hotel Guyana International Sonet Balua y uno de los pasajeros varados visitaron la embajada cubana en Guyana para buscar ayuda con el alojamiento.

Balua dice que espera que se pueda llegar a un acuerdo entre la Embajada de Cuba y el Gobierno de Guyana para ayudar a los ciudadanos varados. “Así que en este momento, no tienen dinero. Todo el dinero, habían comprado y pagado el alquiler. Todos sus fondos están terminados. En este momento no tienen dinero para pagar el alquiler, comprar comida o transporte. I tengo un hotel pero no puedo permitirme catorce días “, dijo a News-Talk Radio Guyana 103.1 FM / Demerara Waves Online News.

Los cubanos vienen principalmente a comprar grandes cantidades de ropa, productos eléctricos y electrónicos de tiendas chinas para llevarlos a Cuba para venderlos. El spin-off en la economía local está en el servicio de asistencia en tierra del aeropuerto, taxis, hoteles y restaurantes.