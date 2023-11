Venezuela’s latest claim of US-Guyana “joint announcement” of military presence “propaganda” – Foreign Minister Todd ; La última afirmación de Venezuela sobre el “anuncio conjunto” de presencia militar de Estados Unidos y Guyana es “propaganda” – Ministro de Relaciones Exteriores Todd

Last Updated on Wednesday, 8 November 2023, 14:22 by Denis Chabrol

La versión traducida de Google en español está debajo de la versión en inglés.

The Guyana government on Wednesday denied Venezuela’s claim of a joint announcement of increased military presence in the region to protect US energy companies and deemed that latest utterance “propaganda”.

“The Foreign Ministry is not aware of that. That appears to be the usual posture of Venezuela which is to mislead and to create division in the region and I think they’re failing at that miserably,” Foreign Minister Hugh Todd told Demerara Waves Online News in response to the Venezuelan government’s latest official statement.

Guyana has, before the United Nations General Assembly, already bluntly denied a previous claim by Venezuela that Guyana has granted permission to the US to set up a military base in Essequibo.

Reacting to Thursday’s statement by the Venezuelan government that a joint Guyana-US statement reports an increase in the military presence in the region which “becomes the greatest threat to the stability of Latin America and the Caribbean”, Foreign Minister Todd said Caracas was spewing its usual propaganda. “This is what Caracas is engaging in- a lot of misinformation and a lot of propaganda and this is for their local consumption to build momentum in lead up to their so-called referendum that they’re planning on the 3rd December,” Mr Todd said.non-

The Guyanese Foreign Minister urged Venezuela to pay attention to the motion that was passed by the National Assembly this week, denouncing the referendum that seeks a popular vote on the annexation of Guyana’s Essequibo County and non-participation in the International Court of Justice adjudication of Guyana’s case on the validity of the 1899 Arbitral Tribunal Award on the land boundary between the two countries.

The parliamentary motion that was approved unanimously by the People’s Progressive Party Civic-led administration, A Partnership for National Unity+Alliance For Change and The New Movement rules out any bilateral Guyana-Venezuela discussions on the territorial controversy, but Guyana’s full commitment to the ICJ process.

The Venezuelan government on Thursday noted that, “President Irfaan Ali continues to refuse to engage in direct dialogue with Venezuela to resolve the territorial dispute, as mandated by the 1966 Geneva Agreement, and instead makes a pact with the most aggressive military power in the history of humanity, which through its so-called Southern Command has been carrying out military operations in an area with enormous energy resources, which are being illegally exploited by Exxon Mobil.”

In keeping with the 1966 Geneva Agreement which ties options for settlement to the United Nations Charter; after 50 years of dialogue Guyana successfully got the United Nations Secretary General to refer the controversy to the ICJ. Venezuela does not recognise that court.

_________________

Traducido por el Traductor de Google

La última afirmación de Venezuela sobre el “anuncio conjunto” de presencia militar de Estados Unidos y Guyana es “propaganda” – Ministro de Relaciones Exteriores Todd

El gobierno de Guyana negó el miércoles la afirmación de Venezuela de un anuncio conjunto de una mayor presencia militar en la región para proteger a las compañías energéticas estadounidenses y consideró esa última declaración “propaganda”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores no es consciente de eso. Esa parece ser la postura habitual de Venezuela, que es engañar y crear división en la región y creo que están fallando estrepitosamente en eso”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, a Demerara Waves Online. Noticia en respuesta al último comunicado oficial del gobierno venezolano.

Guyana ya ha negado rotundamente, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una afirmación anterior de Venezuela de que Guyana había concedido permiso a Estados Unidos para establecer una base militar en Esequibo.

En reacción a la declaración del jueves del gobierno venezolano de que una declaración conjunta Guyana-Estados Unidos informa de un aumento de la presencia militar en la región que “se convierte en la mayor amenaza para la estabilidad de América Latina y el Caribe”, el Ministro de Relaciones Exteriores Todd dijo que Caracas estaba arrojando su propaganda habitual. “Esto es en lo que está involucrada Caracas: mucha desinformación y mucha propaganda, y esto es para que su consumo local gane impulso en el período previo al llamado referéndum que están planeando para el 3 de diciembre”, dijo Todd. dijo.no-

El Ministro de Relaciones Exteriores de Guyana instó a Venezuela a prestar atención a la moción aprobada esta semana por la Asamblea Nacional, que denuncia el referéndum que busca el voto popular sobre la anexión del condado de Esequibo de Guyana y la no participación en la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión de Guyana. caso sobre la validez del Laudo del Tribunal Arbitral de 1899 sobre la frontera terrestre entre los dos países.

La moción parlamentaria que fue aprobada por unanimidad por la administración cívica del Partido Progresista del Pueblo, una Asociación para la Unidad Nacional+Alianza para el Cambio y el Nuevo Movimiento descarta cualquier discusión bilateral Guyana-Venezuela sobre la controversia territorial, pero el compromiso total de Guyana con la CIJ proceso.

El gobierno venezolano señaló el jueves que “el presidente Irfaan Ali continúa negándose a entablar un diálogo directo con Venezuela para resolver la disputa territorial, como lo exige el Acuerdo de Ginebra de 1966, y en cambio hace un pacto con la potencia militar más agresiva de la historia”. de la humanidad, que a través de su llamado Comando Sur viene realizando operaciones militares en una zona con enormes recursos energéticos, que están siendo explotados ilegalmente por Exxon Mobil”.

De conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 que vincula las opciones de solución a la Carta de las Naciones Unidas; Después de 50 años de diálogo, Guyana logró que el Secretario General de las Naciones Unidas remitiera la controversia a la CIJ. Venezuela no reconoce ese tribunal.